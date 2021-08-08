Balıkesir Edremit'te Kazdağları'na girişler yasaklandı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na girişler yasaklanırken komandolar da bölgede devriye görevi yapıyor.
Türkiye'nin ormanlık bölgelerinden ve endemik türlerinin yanı sıra flora ve faunasıyla önemli bir bölgesi olan Kazdağları korumaya alındı.
Olası yangın ihtimaline karşı 30 Temmuz itibariyle Balıkesir genelinde bütün ormanlık alanlara girişler yasaklanırken 3 Ağustos'ta da izinli piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateşli piknik yapılması yasaklandı.
Kazdağları ve içinde bulunan Kaz Dağı Milli Parkı tam korumaya alınırken tüm girişlere pankartlarla uyarılar asıldı.
Ayrıca önleyici faaliyetler kapsamında jandarma, emniyet, orman muhafaza ve milli parklar görevlilerinin orman alanlarının yakınında, giriş noktalarında ve çevresinde sürekli olarak motorlu ve yaya olarak devriye görevinde bulunuyor.