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Balıkesir Edremit'te Kazdağları'na girişler yasaklandı

Demirören Haber Ajansı
Balıkesir Edremit'te Kazdağları'na girişler yasaklandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na girişler yasaklanırken komandolar da bölgede devriye görevi yapıyor.

Balıkesir Edremit'te Kazdağları'na girişler yasaklandı

Türkiye'nin ormanlık bölgelerinden ve endemik türlerinin yanı sıra flora ve faunasıyla önemli bir bölgesi olan Kazdağları korumaya alındı.

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Balıkesir Edremit'te Kazdağları'na girişler yasaklandı

Olası yangın ihtimaline karşı 30 Temmuz itibariyle Balıkesir genelinde bütün ormanlık alanlara girişler yasaklanırken 3 Ağustos'ta da izinli piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateşli piknik yapılması yasaklandı.

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Balıkesir Edremit'te Kazdağları'na girişler yasaklandı

Kazdağları ve içinde bulunan Kaz Dağı Milli Parkı tam korumaya alınırken tüm girişlere pankartlarla uyarılar asıldı.

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Balıkesir Edremit'te Kazdağları'na girişler yasaklandı

Ayrıca önleyici faaliyetler kapsamında jandarma, emniyet, orman muhafaza ve milli parklar görevlilerinin orman alanlarının yakınında, giriş noktalarında ve çevresinde sürekli olarak motorlu ve yaya olarak devriye görevinde bulunuyor.

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