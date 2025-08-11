Balıkesir depreminde ölen kişi oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı
Oyuncu Eylül Tumbar, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde amcasını kaybetti. Tumbar amcasının acı haberini sosyal medyadan duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından bölgede peş peşe artçı depremler gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.
Ölen kişi Eylül Tumbar'ın amcasıymış
Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, depremin ardından enkaz altında kalan akrabaları için sosyal medya hesabından yardım istedi. Ancak ilerleyen dakikalarda oyuncu, amcasının hayatını kaybettiğini öğrendi.
3 katlı binanın enkazında çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin TEKEL'den emekli işçi Nihat Önbaş (81) olduğu belirlendi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.