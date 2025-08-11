Balıkesir depreminde ölen kişi oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi. Bu depremin ardından bölgede peş peşe artçı depremler gerçekleşti.