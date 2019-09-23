Balıkesir Bigadiç'de 40 yıldır mağarada yaşayan vatandaş! Kaymakamlık devreye girdi
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz adlı vatandaş, İlçe Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yaptırılan kulübeye yerleştirildi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan 74 yaşındaki İskender Gündüz vatandaş, Kaymakamlık tarafından kendisi için yapılan kulübeye taşındı. İlk başta kulübeye taşınmayı reddeden İskender Amca yoğun ısrar üzerine kulübeye taşınmayı kabul etti. Yeni yerini yadırgadığı gözlenen İskender Amca'nın gergin tavırları dikkatler kaçmadı.
Akyar Mahallesi'ndeki bir mağarada yıllarca yaşayan Gündüz için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kulübe inşa ettirildi.
Aynı mahallede 10 bin 325 lira maliyetle yaptırılan ve içinde su deposu ile ocak da bulunan kulübeye taşınan Gündüz'e, her ay 675 lira yaşlılık maaşı ve gıda yardımında bulunuluyor.
Vakıf Başkanı Yusuf Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla mağarada zor günler geçirmesini önlemek için Gündüz'e kulübe inşa ettirdiklerini söyledi.