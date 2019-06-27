Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı

Yazlıkçı vatandaşların kanuna aykırı olarak yol kapatmasına kayıtsız kalmayan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait ekipler, olay yerine gelerek yolun trafiğe açılmasını istedi ancak yazlıkçı vatandaşlar Ayvalık Kaymakamı ile Belediye Başkanı’nın olay yerine gelmesini isteyerek, bu taleplerinde ısrarcı oldular.