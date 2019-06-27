Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı. Yaşanan arbede esnasında Jandarma Uzman Çavuş Umut Yavuz’un sağ bacağı bir aracın tekerinin altında kaldı.

Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı - Sayfa 1

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı'da Halk Plajı’nın bulunduğu alanda yazlıkçıların kumsala daimi olarak koydukları şemsiyelerin Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmasına tepki veren yazlıkçılar, Atatürk Bulvarı’na bariyerler kurarak yolu trafiğe kapattı.

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Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı - Sayfa 2

Yazlıkçı vatandaşların kanuna aykırı olarak yol kapatmasına kayıtsız kalmayan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait ekipler, olay yerine gelerek yolun trafiğe açılmasını istedi ancak yazlıkçı vatandaşlar Ayvalık Kaymakamı ile Belediye Başkanı’nın olay yerine gelmesini isteyerek, bu taleplerinde ısrarcı oldular.

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Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı - Sayfa 3

Yolun kapanması üzerine sürücüler yazlıkçılarla tartışmaya başladı.

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Balıkesir Ayvalık'ta yazlıkçılar yolu kapattı - Sayfa 4

Sürücülerle yazlıkçılar arasında çıkan tartışma ve arbedeye jandarma ekipleri müdahale etmek istedi.

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