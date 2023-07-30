Balıkesir antika mezatı tüm Türkiye'nin odağında! Binlerce insan antika eserleri görmeye gidiyor

Antika mezatlarının ilgi gördüğünü anlatan Hatice Erdem, “Bugün mezadımızın 87’ncisini gerçekleştiriyoruz. Halkımıza biraz daha yardımcı olabilmek adına antika severleri buluşturmak adına 3 yıldır başlattığımız bir şey bu. Halk bayağı bir ilgi gösteriyor. Buralardan da çok eski eşyalar çıktığı için insanlar hem satıyorlar, hem alıyorlar, hem eğleniyorlar."