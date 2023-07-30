Balıkesir antika mezatı tüm Türkiye'nin odağında! Binlerce insan antika eserleri görmeye gidiyor
Balıkesir'de çay bahçesinde üç yıldır devam eden ve vatandaşların büyük ilgisini toplayan antika eşya mezatı antika severleri bir araya getiriyor.
Burhaniye’de düzenlenen antika mezadı büyük ilgi gördü. Kış aylarında kapalı mekanda düzenlenen mezat, yazın gelmesiyle birlikte çay bahçesine taşındı.
Hatice Erdem’in öncülüğünde düzenlenen mezatta, eski yemek tabaklarından duvar saatlerine, halılara kadar yüzlerce eşya alınıp satılıyor. Çay bahçesinde toplanan vatandaşlar antika alıp satarken, dostluklar da pekişiyor.
Antika mezatlarının ilgi gördüğünü anlatan Hatice Erdem, “Bugün mezadımızın 87’ncisini gerçekleştiriyoruz. Halkımıza biraz daha yardımcı olabilmek adına antika severleri buluşturmak adına 3 yıldır başlattığımız bir şey bu. Halk bayağı bir ilgi gösteriyor. Buralardan da çok eski eşyalar çıktığı için insanlar hem satıyorlar, hem alıyorlar, hem eğleniyorlar."
"Bir sosyal etkinlik gibi düşündük buna başlarken. Ama iyi de yapmışız. Güzel şeyler oluyor. İnsanlar kaynaşıyor. Güzel satışlar oluyor. Güzel dostluklar kurduk” dedi.