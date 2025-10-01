Balıkçılar tarafından denizde bulundu! Tekne sandılar bakın ne çıktı
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. İnsansız deniz aracı bugün kontrollü şekilde imha edildi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, denize açılan balıkçılar tarafından bulunan ve imha edilen insansız deniz aracına ilişkin balıkçılara uyarıda bulunarak, "Bu tür cihazlara, su üzerinde yüzen herhangi bir şeye rastladıklarında doğrudan Sahil Güvenliğe haber versinler." dedi.
Gece saatlerinde Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarıldı.
Hamsi avlamak için denize açılan balıkçılardan Halil İbrahim Bozok, gece saatlerinde teknenin radarına bir cismin girdiğini söyledi. Gördükleri şeyi geminin üzerine almak istediklerini anlatan Bozok, "Vince taktık, kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek, batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik." dedi.Bozok, insansız deniz aracını ilk gördüklerinde küçük balıkçı teknesine, fiber bota benzettiklerini belirtti.
Balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi.