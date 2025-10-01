Balıkçılar tarafından denizde bulundu! Tekne sandılar bakın ne çıktı

Hamsi avlamak için denize açılan balıkçılardan Halil İbrahim Bozok, gece saatlerinde teknenin radarına bir cismin girdiğini söyledi. Gördükleri şeyi geminin üzerine almak istediklerini anlatan Bozok, "Vince taktık, kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek, batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik." dedi.Bozok, insansız deniz aracını ilk gördüklerinde küçük balıkçı teknesine, fiber bota benzettiklerini belirtti.