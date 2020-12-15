Balıkçılar Arnavutköy'de birbirine sitem ediyor: 3 metre şartı teknede bozuldu

Sosyal mesafe diye bir şey yok: Arnavutköy sahiline balık tutmaya gelen Hüseyin Akdoğan sosyal mesafe uygulaması hakkında, “Bu uygulama güzel. Şu an ki dönemde gerekli olan bir şey. Sosyal mesafe çizgilerinin yapılmasından gayet memnunuz. Teknelerde sosyal mesafe diye bir şey yok. Kurallara uyulmuyor. Tekne balıkçılığı büyük sıkıntı yaratıyor ondan dolayı rahatsızız.” İfadelerini kullandı.