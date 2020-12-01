Balıkçı sahilde buldu değeri 250 milyon lira

Fiyatı beni yok etti

Yerel medyaya konuşan Suwannasang, “İş adamı daha sonra ambergrislerin kalitesini kontrol etmeye geleceğini söyledi ve fiyat beni şok etti. Bu amberler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanın onları incelemesini istiyorum. Ayrıca polise gitmeyi ve evimden çalınabileceklerinden korktuğum için keşfimi kaydettirmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.