BIST 12.748
DOLAR 43,28
EURO 50,52
ALTIN 6.556,63

Balık tutarken oltaya takıldı! Gördü şoke oldu hemen polisi aradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Balık tutarken oltaya takıldı! Gördü şoke oldu hemen polisi aradı

Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde balık tutan kişilerin oltasına bir erkek cesedi takıldı. Dehşete düşüren manzara sonrası hemen ekiplere haber verildi.

Balık tutarken oltaya takıldı! Gördü şoke oldu hemen polisi aradı - Resim: 1

Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde balık tutan M.İ. ile C.İ. oltalarına bir erkek cesedinin takıldığını fark etti. Cesedi oltayla kıyıya kadar çeken vatandaşlar sahilde görevli güvenlik görevlilerine bilgi verdi.

13
Balık tutarken oltaya takıldı! Gördü şoke oldu hemen polisi aradı - Resim: 2

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

23
Balık tutarken oltaya takıldı! Gördü şoke oldu hemen polisi aradı - Resim: 3
33