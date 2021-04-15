Balık sezonu kapandı! Sezonun son balıkları hallere geldi 11 milyon lira ceza yazıldı
1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu bu gece sona erdi. Balıkçılar "bereketli bir sezon geçirdik" derken kurul dışı davranan balıkçılara 11 milyon lira ceza kesildiği açıklandı.
Balık avı sezonu 15 Nisan itibariyle sona erdi. Sezonun son balıkları Beylikdüzü'ndeki Su Ürünleri Hali'ne getirildi. Balıkçılar ise sezonun bereketli geçtiğini söyledi. Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi’nde denetimlerde bulundu. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.
Balık avı sezonu gece saat 00:00 itibariyle sona erdi. Sezonun son balıkları Beylikdüzü'ndeki Su Ürünleri Hali'ne getirildi. Balıkçılar ise sezonun bereketli geçtiğini söyledi. Sezonun bitmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi başladı.
Balıkçı Mahmut Uçan, "Bu sezon çok bereketli geçti. Palamut, hamsi, çinekop bu sene çok boldu. Bu gün son gün artık kapandı" diye konuştu.
Bir diğer balıkçı Aydın Bahadır da, "Bu sene Allah'a şükür çok iyi geçti. Bu sene en çok hamsi, palamut, istavrit bol oldu" dedi.