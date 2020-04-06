Balık köftesi nasıl yapılır oldukça pratik!

Yemek yapmaya pek fazla zaman ayıramayanlar için hazırladığımız bu tarif kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasında yerini alacak.Taze yeşillik ve baharatlarla harmanlanan balık köftesi tarifi sizin için adeta biçilmiş kaftan. Lezzetine doyum olmayan bu tarifi denemeye ne dersiniz.