Balık köftesi nasıl yapılır oldukça pratik!
Taze yeşillik ve baharatlarla harmanlanan balık köftesi tarifi, aklına balık yemek gelmeyenler için mükemmel bir seçenek.Peki balık köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile balık köftesi tarifi. Şimdiden afiyet olsun...
Yemek yapmaya pek fazla zaman ayıramayanlar için hazırladığımız bu tarif kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasında yerini alacak.Taze yeşillik ve baharatlarla harmanlanan balık köftesi tarifi sizin için adeta biçilmiş kaftan. Lezzetine doyum olmayan bu tarifi denemeye ne dersiniz.
Malzemeler:
500 gram mezgit fileto,
6 adet taze soğan,
4 adet arpacık soğan,
1/2 demet maydanoz,
1/4 demet dere otu,
1 adet yumurta sarısı,
1/2 çay bardağı galeta unu,
1 adet rendelenmiş limon kabuğu,
1 çay kaşığı köri,
1 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı karabiber
Kızartmak için:
1 su bardağı ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Derisi ve kılçıklarını temizlediğiniz fileto mezgit balığını bol suda yıkayıp, kuruladıktan sonra çok küçük parçalar halinde kesin. Dereotu ve maydanozu incecik kıyın.