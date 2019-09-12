Balık fiyatları bu yıl pahalı uzmanlar kötü haberi verdi
Av yasağının bitmesiyle denize ağ atan balıkçılar iskeleye elleri boş dönünce balık azlığı nedeniyle fiyatlar yükseldi. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler balık türlerini olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre bu yıl denizlerde hamsi ve sardalya çok lüfer ve palamut ise yok.
15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül’de bitmesiyle balıkçılar denize açıldı. Geçen seneye oranla bu sene verimin daha az olduğunu söyleyen balıkçılar, umduklarını bulamadıklarını belirtti. Yaklaşık 15 gündür tezgahları süsleyen balıklar vatandaşa pahalı gelse de esnaf fiyatların pahalı olmadığını savundu.
18 yıl içinde balık stoklarında 200 bin ton azalma yaşandığını kaydeden İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak ise, ekosistemdeki bozulma nedeniyle bu sene hamsi ve sardalyanın bol olacağını ancak lüfer ve palamut gibi büyük balıkların az bulunacağını dile getirdi.
Karadeniz'de balık neden azaldı? Prof. Dr. Saadet Karakulak, balıkçılıkta en verimli ve önemli denizin Karadeniz olduğunu söyledi. Avcılığın yüzde 70’inin Karadeniz’de olduğunu ve son yıllarda balık stoklarında ciddi bir azalmanın yaşandığını belirten Karakulak, “Azalmanın birçok nedeni var. Bunlardan birisi aşırı avcılık, yasa dışı avcılık ve kayıt dışı avcılığın olması. Aşırı avcılık ve küresel ısınmanın etkisi çok büyük. Sıcaklığın artması akıntı sistemleriyle birlikte balıkların üreme dönemlerinde ve göçlerinde değişikliğe yol açıyor. Bunlar da olumsuz olarak balıklara etki ediyor” dedi.
İstilacı balıklar stokları azalttı: Balık stoklarının azalmasındaki büyük etkenin istilacı türler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saadet Karakulak, “Bu istilacı türler kendi balık türlerimizle rekabet içinde olduğundan onlara zarar vermekte. Geminin balans sularıyla gelen türler aşırı çoğalma yaptığı takdirde diğer balık türlerimize zarar veriyor. 1990’lı yıllarda özellikle Karadeniz’e gemilerle gelen bir taraklı medüzun aşırı çoğalmasından dolayı sıkıntı yaşanmıştı. Bunlar hamsinin lavra ve yumurtasını yediği için hamsi stoklarının azalmasına yol açtı. Bunun gibi birçok istilacı türler var. Özellikle Kızıldeniz’den giren, küresel ısınmanın ve sıcaklığın artışıyla girip çoğalan türler de aynı şekilde kendi balık türlerimizle rekabet halinde. Son yıllarda Akdeniz’de balon balığının aşırı artması hem balıkçıların kullandığı av aracına zarar verdiği gibi, diğer balıklarla da rekabet haline giriyor” diye konuştu.