Balık fiyatları bu yıl pahalı uzmanlar kötü haberi verdi

İstilacı balıklar stokları azalttı: Balık stoklarının azalmasındaki büyük etkenin istilacı türler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saadet Karakulak, “Bu istilacı türler kendi balık türlerimizle rekabet içinde olduğundan onlara zarar vermekte. Geminin balans sularıyla gelen türler aşırı çoğalma yaptığı takdirde diğer balık türlerimize zarar veriyor. 1990’lı yıllarda özellikle Karadeniz’e gemilerle gelen bir taraklı medüzun aşırı çoğalmasından dolayı sıkıntı yaşanmıştı. Bunlar hamsinin lavra ve yumurtasını yediği için hamsi stoklarının azalmasına yol açtı. Bunun gibi birçok istilacı türler var. Özellikle Kızıldeniz’den giren, küresel ısınmanın ve sıcaklığın artışıyla girip çoğalan türler de aynı şekilde kendi balık türlerimizle rekabet halinde. Son yıllarda Akdeniz’de balon balığının aşırı artması hem balıkçıların kullandığı av aracına zarar verdiği gibi, diğer balıklarla da rekabet haline giriyor” diye konuştu.