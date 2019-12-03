Balık cinsellik uyumu kadın ve erkek
Balık burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte aşık olunca sınır tanımayan Balık burcu cinsel olarak Koç, Boğa, Aslan,Yay, Yengeç ile uyumludur. Peki Balık-Koç, Balık-Boğa, Balık-İkizler, Balık-Yengeç, Balık-Aslan, Balık-Başak, Balık-Terazi, Balık-Akrep, Balık-Yay, Balık-Oğlak, Balık-Kova, Balık-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Balık erkeği ve Balık kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
Balık cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Balık erkeği ve Balık kadını cinsellikte ne ister, Balık kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Balık-Koç, Balık-Boğa, Balık-İkizler, Balık-Yengeç, Balık-Aslan, Balık-Başak, Balık-Terazi, Balık-Akrep, Balık-Yay, Balık-Oğlak, Balık-Kova, Balık-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Balık burcu seks sırasında partnerini memnun edip doyuma ulaştırmak için elinden geleni yapar. Gerçekten aşıksa ve seviyorsa çok iyi bir sevişme yaşatabilir. Aşk ve romantizm olmadan cinsellik yaşamayı tercih etmez. Seks esnasında tüm cazibesini, seksiliğini ve sevecenliğini gösterir. Sert tavırlardan ve kabalıktan hiç hoşlanmaz. Yavaş ve yumuşak hareketler, tatlı sözler, minik dokunuşlarla rahatlıkla uyarılabilir. Onlar için romantizmin farklı bir boyutudur cinsellik. En mükemmel uyumu yengeç burcu ile yakalar. Yengeç burcu balık burcunu hem duygusal hem fiziksel anlamda çok iyi tatmin eder. Yengeç burçları partnerinin isteklerini önemsediği için balık burcu insanını oldukça mutlu eder. İşte Balık burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
İkisinin de farklı tipte kişiler olmalarına rağmen bu ikilinin ilişkisi yürür. Koç’un açıklığı, sözünü esirgememesi ve yöneticiliği ele alması Balık’ın hoşuna gider. Bazen farklı düşünceler üzerinde çatışabilirler ama bu uzun sürmez. Hele iş cinselliğe geldiğinde Koç Balık’ın cinsel gücüne hayran olur. Yatakta mükemmeldirler. Uzun vadeli bir ilişki olabilir.
İyi bir beraberlik söz konusudur. Boğa’nın sistematikliği Balık’a biraz ağır gelebilir. Çünkü Balık, Boğa’ya göre çok daha duygusal ve hayalcidir. Esasında biraz Boğa’nın olumlu gayretiyle bu ikili çok iyi anlaşabilir. Zira her ikisi de iyi niyetlidir . Üstelik tutkulu kimseler olan bu ikili yatakta da gayet iyi anlaşabildiği gibi aşkı da uzun vadeye taşıyabilir.
Aralarında fiziksel bir çekim olmasına rağmen bu ikilinin uyumu iyi değildir. Balık’ın aşırı hassasiyetiyle İkizler’in vurdum duymazlığı ve çok fazla hareketli olması bağdaşamaz. İşin ilginç yönü her ikisi de idareci vasıflarına uyan kimselere ihtiyaç duymalarıdır. Ateşli bir beraberlik ve seks ilişkisi yaşayabilirler ama uzun vadeli olmayacaktır.