Balık burcu aşk uyumu
Balık burcu aşk uyumu tablosuna göre Balık kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta tam bir romantik olan Balık burçları Balık-Koç, Balık-Boğa, Balık-İkizler, Balık-Yengeç, Balık-Aslan, Balık-Başak, Balık-Terazi, Balık-Akrep, Balık-Yay, Balık-Oğlak, Balık-Kova, Balık-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Balık burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Balık burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Balık burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Balıklar nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Balık burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Balık burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Balık burcu bir sevgiliniz varsa arkasını toplamanız gerekebilir. Zira tüm dış etkilere açıktır, herkese acır, herkes için bir şeyler yapmak ister, kendini kolayca feda edebilir. İyi niyeti ve vicdanı başkaları tarafından kolayca kötüye kullanılabilir. Ondan beklentisi olan etrafında çok fazla kişi vardır. Duygusal ve fiziksel dağınıklığını toplamak, onu maddi dünyayla buluşturmak size kalabilir. Bu durum sizi aşırı yorsa da onun romantizmi, şiirleriyle, bestelediği, söylediği müzikle, yaptığı resimlerle kendinizden geçebilirsiniz. Size çok ulvi ve evrensel bir dünyanın kapılarını açabilir. Ancak ayaklarınızın yere sağlam bastığından her zaman emin olabilirsiniz. Zira aksi halde derin bir uyku, uyuşukluk durumuna geçebilir, olayların akışına siz de kapılıp gidebilirsiniz.Şimdi gelelim Balık-Koç, Balık-Boğa, Balık-İkizler, Balık-Yengeç, Balık-Aslan, Balık-Başak, Balık-Terazi, Balık-Akrep, Balık-Yay, Balık-Oğlak, Balık-Kova, Balık-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Balık-Koç aşk uyumu: Biri duygularını biri kendini öne çıkartan bu burçların ilişkisinde ilk başlarda zorluklar yaşanabilir. Balık burcu her şeyi güzellikle çözmek isterken, Koç burcunun agresif yaklaşımı içten içe Balık’ın duygularını yaralayabilir. Balık burcunun da zaman zaman hayalperest tavırları, Koç burcunun gerçekçi karakteriyle örtüşmeyebilir. İki burç da aşkı görmek ister. Bu konuda uyumlu olurlar. Balık burcunun hemen hislenmesi ve alınması bazen ilişkide dengesizlikler yaratabilir. Her iki burç da birbirini anlamaya çalışırsa bu ilişki yürür. Aksi halde tek taraflı ödün verilmesi gerektiğinde ilişkide sorunlar ortaya çıkmaya başlar.
Balık-Boğa aşk uyumu: Bu iki burç da ilişkide birbirlerine aşkla bağlanırlar. Sevgiyi her zaman hissetmek isteyen Balık burcuna, Boğa burcunun enerjisi iyi gelir. Sevdiği kişiye her zaman özverili olan Boğa burcu, Balık burcunun duygularını besler. Balık ise romantik ve sevgi dolu enerjisiyle, aşkın burcu Boğa için uyumlu bir partner olur. Fakat, Boğa’nın sabit fikirli olması, Balık burcunun ise değişken ruh haline sahip olması zaman zaman sorunlara yol açabilir. Planlı ve geleceğe dönük olan Boğa’lar net fikirlerle karşılaşmadıklarında, Balık burçlarının değişken karakterleriyle anlaşmakta zorlanabilirler. Aralarındaki farklılıkları çözdüklerinde uzun soluklu bir ilişki yaşayabilirler.
Balık-İkizler aşk uyumu: Biri duyguların temsilcisi biri ise mantığın göstergesi olan bu iki burç ilk başta anlaşmakta zorlanabilir. Balık kendini ilişkisine adar ve sevgisini sonuna kadar gösterir. Romantik bir partner ister. İkizler ise bu romantik kişiliğe pek uygun bir karakter olmaz. Tek ortak noktaları ikisinin de değişken olmalarıdır. Her koşula ve ortama ayak uydurabilirler. İkizlerin sevecen ve neşeli tavrı, her an enerjisi düşmeye hazır olan Balık burcuna iyi gelir. İçine kapanan Balık burcunun ruh halini, İkizler burcunun dışa dönük sosyal enerjisi yükseltir. Kısacası İkizler burcu bu ilişkide aşkı, romantizmi deneyimlerken, Balık burcu da mutluluğu tadacaktır.