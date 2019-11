Balık burcu aşk uyumu

Balık-İkizler aşk uyumu: Biri duyguların temsilcisi biri ise mantığın göstergesi olan bu iki burç ilk başta anlaşmakta zorlanabilir. Balık kendini ilişkisine adar ve sevgisini sonuna kadar gösterir. Romantik bir partner ister. İkizler ise bu romantik kişiliğe pek uygun bir karakter olmaz. Tek ortak noktaları ikisinin de değişken olmalarıdır. Her koşula ve ortama ayak uydurabilirler. İkizlerin sevecen ve neşeli tavrı, her an enerjisi düşmeye hazır olan Balık burcuna iyi gelir. İçine kapanan Balık burcunun ruh halini, İkizler burcunun dışa dönük sosyal enerjisi yükseltir. Kısacası İkizler burcu bu ilişkide aşkı, romantizmi deneyimlerken, Balık burcu da mutluluğu tadacaktır.