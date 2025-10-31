Balık bolluğu yaşanıyor! Balıkçıların Karadeniz'deki hamsi avı sürüyor

Hamsinin bu sene balıkçıların yüzünü güldürdüğünü belirten Özdemir, hamsi bolluğunun vatandaş açısından da güzel bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Sezonun devamı için de umutlu olduklarına işaret eden Özdemir, "Sezon çok şükür güzel geçiyor. Umduğumuzdan daha bereketli bir sezon geçiyor. Palamut olmadı ama hamsi bu sene balıkçıların yüzünü güldürüyor. Halk da ucuz hamsi yiyor. Bol ve güzel sezon oluyor. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur." dedi.