Balayından dönen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in aşk yuvası! Kirası 535 bin TL
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Dubai’de davullu zurnalı bir düğünle dördüncü kez evlenen Ebru Gündeş, yeni eşi ile aylık kirası 535 bin TL olan Acarkent’teki aşk yuvalarına taşındı.
Geçtiğimiz hafta gündemde sürpriz bir nikâhla yerini alan Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, balayından döndü.
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Ebru Gündeş, bir süredir Dubai’de yaşıyor, sadece konserleri olduğunda Türkiye’ye geliyordu.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre sanatçı, yeni eşiyle birlikte İstanbul’da yaşayacak.
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Çift, Acarkent’te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villa tuttu.
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