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Balayından dönen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in aşk yuvası! Kirası 535 bin TL

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Balayından dönen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in aşk yuvası! Kirası 535 bin TL

Dubai’de davullu zurnalı bir düğünle dördüncü kez evlenen Ebru Gündeş, yeni eşi ile aylık kirası 535 bin TL olan Acarkent’teki aşk yuvalarına taşındı.

Balayından dönen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in aşk yuvası! Kirası 535 bin TL

Geçtiğimiz hafta gündemde sürpriz bir nikâhla yerini alan Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, balayından döndü.

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Balayından dönen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in aşk yuvası! Kirası 535 bin TL

Ebru Gündeş, bir süredir Dubai’de yaşıyor, sadece konserleri olduğunda Türkiye’ye geliyordu.

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Balayından dönen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in aşk yuvası! Kirası 535 bin TL

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre sanatçı, yeni eşiyle birlikte İstanbul’da yaşayacak. 

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Balayından dönen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in aşk yuvası! Kirası 535 bin TL

Çift, Acarkent’te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villa tuttu.

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