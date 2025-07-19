Balayından döndü! Kadir Ezildi evinden ilk kez paylaştı

'Temizlik Avcıları' ve 'En Hamarat Benim' programlarının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, özel hayatına dair paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Balayı tatilinden dönen Ezildi, bu kez evinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.