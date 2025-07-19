Balayından döndü! Kadir Ezildi evinden ilk kez paylaştı
Gamze Türkmen ile evlendikten sonra balayı için birlikte Mısır'a giden Kadir Ezildi, dönüşte bu kez evinden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
Tatilin ardından evindeki özel hamamda dinlenen Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu eve yaptığım en iyi şey hamam. Resmen topraktan yeniden yaratıldım" ifadelerini kullandı.
'Temizlik Avcıları' ve 'En Hamarat Benim' programlarının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, özel hayatına dair paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Balayı tatilinden dönen Ezildi, bu kez evinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz haftalarda Gamze Türkmen ile görkemli bir düğün yapan Ezildi, Maltepe'de 5 Mayıs 2025'te kıyılan sade nikahın ardından İstanbul'da gerçekleşen düğün gecesiyle adından söz ettirmişti. Çiftin düğününde iki buçuk saat süren takı töreninde yaklaşık 15 milyon TL değerinde hediyenin takıldığı iddia edilmişti. Düğün sonrası balayını Mısır'da geçiren Ezildi, tatilin ardından evine döndü.
Balayından dönen Ezildi, bu kez evine yaptırdığı özel hamamı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında hamamdan görüntülere de yer veren ünlü sunucu şu sözleri kullandı.