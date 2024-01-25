Balayı tatili için gittikleri otel odasında can verdiler gerçek ortaya çıktı

“Uyarıları dikkate almadılar”

Kader-Mutlu Akbaş'ın yakınlarının avukatları da savunmalarında; olayın gerçekleştiği gün öncesinde yerel yönetimlerin ve meteorolojinin rüzgar uyarısı yapıldığı halde, otel yöneticilerinin ve çalışanlarının hiçbir tedbir almadıklarını, bu nedenle sanıkların 'Olası Kasıtla Adam Öldürmeye Sebep olma' suçundan yargılanmasını talep etti. Genç çiftin ölümü ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanarak Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameye bilirkişi raporu da eklendi. Hazırlanan iddianamedeki, 'Önceden kalorifer kazanında ve bacasında sıkıntı olduğu, kazan dairesinin ve bacasının doğru şekilde kurulum ve bakımının yapılmadığının' belirtildiği bilirkişi raporunda ayrıca, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığı, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığı, gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, otelde duman ve karbonmonoksit dedektörlerinin olmadığı da belirtildi.