Balamir Emren ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek'le evlendi!
Arda Öziri, 2018 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. İki yıl sonra Arda Öziri'nin eski nişanlısı Vildan Örnek, Öziri'nin en yakın arkadaşı Balamir Emrem ile evlendi.
Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede yer aldı.
Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.
Vildan Örnek, Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.
Arda Öziri'nin Akasya Durağın’dan rol arkadaşı Emrem, Öziri'nin eski nişanlısı Vildan Örnek ile evlendi.