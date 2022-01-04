Baklavada zam furyası durdu! Fiyatlar geriledi kilosu 175 lira oldu
GAZİANTEP'in vazgeçilmez lezzetlerinden baklavaya 2021 yılı içinde üst üste gelen zamlar, yeni yıl ile birlikte durdu. Fiyatı 200 liraya yükselen baklavanın yeni yılda kilosu, 175 liraya geriledi. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, "Girdi fiyatları düştü. Zamlara neden olarak gösterilen döviz fiyatları düştü. Baklava fiyatlarının da yapılacak düzenleme ile düşmesi muhtemel" dedi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen ve Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan baklavaya son zamanlarda yapılan zamlar yeni yıl itibarıyla durdu. Baklavası ve fıstığı ile ünlü kentte 2021 yılı başlarında 125 lira olan baklava, yıl sonunda 200 TL'yi gördü.
Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı, 2021 yılı içinde baklava imalatında kullanılan ürünlere ciddi zam geldiğini ve bunun da fiyatlarda yansıdığını söyledi. Geçen yıl baklavada zam furyası yaşandığını belirten Bayrakçı, "Geçmiş olduğumuz aylar içinde baklavacı esnafımızın kullanmış olduğu ürünlere ciddi bir zam geldi ve dalgalanma yaşandı. Zam furyası söz konusu oldu. Yeni yıl ile birlikte baklava fiyatı 200 liradan 175 liraya geriledi" dedi.
Girdi maliyetlerinin düşmesiyle baklava fiyatlarının da gerileyebileceğini vurgulayan Bayrakçı, "Biz fiyatların daha da düşeceği kanaatindeyiz. Bu ay içerisinde girdi maliyetlerin düşmesi gerçekleşirse oturup bir maliyet analizi yapacağız. Bunun neticesinde de gerekli çalışmaları yapacağız. Şu anda da baklavanın kilosu 175 liradan satılıyor. Şu anda baklavanın girdi fiyatları düştü. Zamlara neden olarak gösterilen döviz fiyatları düştü. Şimdi girdi maliyetlerin düşmesiyle baklava fiyatlarının da yapılacak düzenleme ile düşmesi muhtemeldir" diye konuştu.