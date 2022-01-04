Baklavada zam furyası durdu! Fiyatlar geriledi kilosu 175 lira oldu

Girdi maliyetlerinin düşmesiyle baklava fiyatlarının da gerileyebileceğini vurgulayan Bayrakçı, "Biz fiyatların daha da düşeceği kanaatindeyiz. Bu ay içerisinde girdi maliyetlerin düşmesi gerçekleşirse oturup bir maliyet analizi yapacağız. Bunun neticesinde de gerekli çalışmaları yapacağız. Şu anda da baklavanın kilosu 175 liradan satılıyor. Şu anda baklavanın girdi fiyatları düştü. Zamlara neden olarak gösterilen döviz fiyatları düştü. Şimdi girdi maliyetlerin düşmesiyle baklava fiyatlarının da yapılacak düzenleme ile düşmesi muhtemeldir" diye konuştu.