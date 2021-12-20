 Bakırköy’de virajı alamayan otomobil direkte asılı kaldı! Gören gözlerine inanamadı

Kaza, Bakırköy'de saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 CYP 926 plakalı otomobili kullanan Fatih Günay, Rauf Orbay Caddesinden Yeşilköy istikametine giderken henüz bilinmen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüje çarptı ardından da savrularak yön tabelasında asılı kaldı.