Bakırköy’de korkutan yangın! Kara dumanlar etrafı sardı!

Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı olayda iş hanlarının çatısında maddi hasar meydana geldi. Çatılardan yükselen dumanlar uzaktan görülürken, yangını gören bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Yangını uzaktan fark etiğini anlatan görgü tanığı Daniel Yıldırım, "Biz sahil tarafındaydık, siyah dumanlar yükseliyordu. Koştuk buraya ne var diye çatı yanıyordu, kimseye bir şey olmadı ama korkutucu bir yangındı" diye konuştu.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.