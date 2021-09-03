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Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü! 4 yaralı var

Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü! 4 yaralı var

BAKIRKÖY'de bu sabah ortalık savaş alanına döndü. 3 aracın karıştığı kazada 2'si kadın 4 kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...

Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü! 4 yaralı var

Kaza Bakırköy Basınköy Mahallesi'nde saat 07.00'de meydana geldi.  Mehmet Savaş, Atatürk Köşkü Caddesi'nde 34 TT 080 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce Recep Duman'ın kullandığı 34 ER 1584 plakalı araca çarptı. Savrulan otomobil karşı yönden gelen Mahmut Sağlam yönetimindeki 34 PV 9653 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı.

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Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü! 4 yaralı var

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde bulunan Mehmet Savaş, Gülsüm Savaş ve bir kadın sıkıştı. 

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Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü! 4 yaralı var

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

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Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü! 4 yaralı var

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı.  

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