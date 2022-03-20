Bakırköy'de AVM otoparkında eski sevgili dehşeti 21 yaşındaki Yağmur gözyaşlarıyla uğurandı

“Korkunç bir olay”

Genç kızın üniversiteden hocası olduğu öğrenilen Deniz Kayhan, çok üzgün olduğunu belirterek, “Kaybımız için çok üzgünüm. Hala bunların yaşanıyor olması, 21 yaşındaki genç bir kızın hayatının elinden alınıyor olması burada bizim için konu olmalı.