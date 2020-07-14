Bakırköy Belediyesi önünde pazarcılar kapanan semt pazarı için eylem yaptı

“Pazar esnafı 4 aydır evine ekmek götüremiyor”

Bakırköy İstanbul Umumi Pazarcılar odası Başkanı Mesut Şengün Mesut Şengün Amaçlarının 52 yıllık pazarın kapanmaması olduğunu belirterek, “Dünyayı saran korona virüs tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 4 aydır Zuhuratbaba’da Pazar yerini açmadık. Zuhuratbaba esnafı yanımızda bulunan hastanesinin olması nedeniyle esnafımız buna saygı gösterdi. Alınan yeni kararla pazar yerlerinin açılmasıyla biz yine yanımızda hastane olması nedeniyle açmadık. Yeşilköy’deki pandemi hastanesinin kurulmasıyla buradaki hastaların oraya gitmesiyle Sadi Konuk Hastanesinin olma vasfından çıkmasıyla yaptığımız görüşmelerde buradan binlerce on binlerce insan ekmek yiyor tezgahlarımızı açmak istediğimizi söyledik."