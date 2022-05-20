Bakirelik lezbiyenlikten sonra 'Bekarsın, erkek ihtiyacın yok mu?' sorusu! Gülben Ergen bakın ne dedi
Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan başarılı şarkıcı Gülben Ergen, yanıtlarıyla olay oldu.
Düzce'de verdiği konserde fenalaşarak yere düşen ve sonrasında hastaneye kaldırılarak takipçilerin korkutan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından merak edilen soruları yanıtladı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ergen, gün içinde yaptıklarını sık sık takipçileriyle paylaştı.
Boş bulduğu vakitlerde takipçilerinin sorularını cevaplayan Ergen, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Instagram'da 5,1 milyon takipçisi bulunan Ergen, bir takipçisinin "Yalnız bir kadın olduğum için ve kimseye muhtaç olmadığım için çok incittiler beni. Hala da devam ediyor" demesi üzerine içini döktü.