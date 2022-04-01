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Bakire olduğunu söyleyip yalvarmış! Otel odasında tecavüz iddiası: Kurtuluş Kuş zorla tutup...

Bakire olduğunu söyleyip yalvarmış! Otel odasında tecavüz iddiası: Kurtuluş Kuş zorla tutup...

Sevmedim Deme şarkısıyla üne kavuşan Kurtuluş Kuş, hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemini karıştırdı.

Bakire olduğunu söyleyip yalvarmış! Otel odasında tecavüz iddiası: Kurtuluş Kuş zorla tutup...

Son günlerde sosyal medyada ve konserlerde gençlerin yeni gözdesi haline gelen genç popçu Kurtuluş Kuş'un, konser için gittiği Aydın'da İzmirli bir hayranına otel odasında tecavüz ettiği iddia edildi.

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Bakire olduğunu söyleyip yalvarmış! Otel odasında tecavüz iddiası: Kurtuluş Kuş zorla tutup...

YeniAsır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; B.Ö., genç şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bakire olduğunu söyleyip yalvarmış! Otel odasında tecavüz iddiası: Kurtuluş Kuş zorla tutup...

B.Ö. psikolojik tedavi görürken, yakınlarının kendisine zarar vermemesi için bir saniye bile yanından ayrılmadığı öğrenildi. 

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Bakire olduğunu söyleyip yalvarmış! Otel odasında tecavüz iddiası: Kurtuluş Kuş zorla tutup...

21 yaşındaki genç kız, hayranı olduğu Kurtuluş Kuş'la sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. 

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