Bakire olduğunu söyleyip yalvarmış! Otel odasında tecavüz iddiası: Kurtuluş Kuş zorla tutup...
Sevmedim Deme şarkısıyla üne kavuşan Kurtuluş Kuş, hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemini karıştırdı.
Son günlerde sosyal medyada ve konserlerde gençlerin yeni gözdesi haline gelen genç popçu Kurtuluş Kuş'un, konser için gittiği Aydın'da İzmirli bir hayranına otel odasında tecavüz ettiği iddia edildi.
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YeniAsır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; B.Ö., genç şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
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B.Ö. psikolojik tedavi görürken, yakınlarının kendisine zarar vermemesi için bir saniye bile yanından ayrılmadığı öğrenildi.
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21 yaşındaki genç kız, hayranı olduğu Kurtuluş Kuş'la sosyal medya üzerinden iletişim kurdu.
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