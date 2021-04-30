Bakır minerali hangi besinlerde bulunur eksikliği hastalıklara yol açıyor!

Yorgunluk ve halsizlik: Bağırsaktaki demir mineralinin emilmesi için bakır minerali gerekmektedir. Bakır mineral seviyesindeki eksiklik ise vücudun daha az demir mineralinden faydalanmasına neden olabilmektedir. Bu durum da vücudun dokularına yeterince oksijen taşınamamasından kaynaklanan demir eksikliği anemisine neden olmaktadır. Kişinin kendisini daha zayıf ve daha yorgun hissetmesinin en önemli sebebi oksijen eksikliğidir. Bunun yanında vücudun ana enerji kaynağı olan adenozin trifosfatı (ATP) üretmek için de bakır minerali kullanılmaktadır. Bakır eksikliği enerji seviyesini etkilediği için yorgunluk ve zayıflığa neden olmaktadır. Bakır açısından zengin bir diyet yemek ile bakır eksikliğinden kaynaklanan anemiyi gidermek mümkün.