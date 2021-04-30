Bakır minerali hangi besinlerde bulunur eksikliği hastalıklara yol açıyor!
Bakır mineralinin eksikliği sık hastalanma, aşırı yorgunluk, kırılgan kemikler ve öğrenme zorluklarına, fazlalığı ise düzensiz kalp atışları, koma, böbrek veya karaciğer hasarlarına neden olabiliyor. Prof. Dr. Nilgün Tekkeşin, bakır mineral eksikliği ve fazlalığının neden olduğu rahatsızlıklar hakkında bilgi verdi.
Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışması için vitamin ve mineraller büyük önem taşıyor. Vücudumuz için hayati öneme sahip minerallerden biri de bakır minerali. Nörolojik rahatsızlıklar ve ileri yaşlarda ortaya çıkan bakır element eksikliği kişilerin yaşam konforunu olumsuz etkileyen birçok rahatsızlığa neden olmaktadır. Bu rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;
Yorgunluk ve halsizlik: Bağırsaktaki demir mineralinin emilmesi için bakır minerali gerekmektedir. Bakır mineral seviyesindeki eksiklik ise vücudun daha az demir mineralinden faydalanmasına neden olabilmektedir. Bu durum da vücudun dokularına yeterince oksijen taşınamamasından kaynaklanan demir eksikliği anemisine neden olmaktadır. Kişinin kendisini daha zayıf ve daha yorgun hissetmesinin en önemli sebebi oksijen eksikliğidir. Bunun yanında vücudun ana enerji kaynağı olan adenozin trifosfatı (ATP) üretmek için de bakır minerali kullanılmaktadır. Bakır eksikliği enerji seviyesini etkilediği için yorgunluk ve zayıflığa neden olmaktadır. Bakır açısından zengin bir diyet yemek ile bakır eksikliğinden kaynaklanan anemiyi gidermek mümkün.
Sık sık hasta olmak: Bakır mineral eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflattığı için kişilerin daha sık hastalanmasına neden olmaktadır. Çünkü bakır sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bakır seviyeleri düşük olduğu zaman vücut, bağışıklık hücreleri yapmakta zorlanmaktadır. Bu durum da vücudunuzun enfeksiyonla mücadele yeteneğini tehlikeye atarak beyaz kan hücresi sayını büyük ölçüde azaltmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar, bakır eksikliğinin vücudun ilk savunma hattı görevi gören beyaz kan hücreleri olan nötrofillerin üretimini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir.
Zayıf ve kırılgan kemikler: Bakır minerali kemik dokusunu güçlendirmeye yardımcı olan işlemlerde önemli görevler üstlenmektedir. Bakır eksikliği, içi boş ve gözenekli kemiklerin oluştuğu osteoporozu desteklemektedir. Osteoporoz, zayıf ve kırılgan kemiklerle karakterize bir durumdur. Yaşla birlikte daha yaygın hale gelir ve bakır eksikliğinin bu rahatsızlığın oluşmasında önemli etkisi bulunmaktadır. Bakır, kemiklerinizin içinde çapraz bağlantılar oluşturan süreçlerde yer almaktadır. Bu çapraz bağlantılar, kemiklerin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamaktadır. Dahası, bakır vücuttaki kemik dokusunu yeniden şekillendirmeye ve güçlendiren hücreler olan osteoblast yapmaya önemli katkı sağlayabilmektedir.