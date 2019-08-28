Bakın kaç yaşına girdi? Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye

İnternet Haber
İnternet Haber
Bakın kaç yaşına girdi? Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye

Hayranları verdikleri hediyeyle 37 yaşına giren Bergüzar Korel'i çok duygulandırdı. Ünlü oyuncu, "Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana." diyerek teşekkür etti.

Bakın kaç yaşına girdi? Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye - Sayfa 1

Daha önce 2 bin tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye su kuyusu yaptıran 'berguzarkoreluniversalfanclub' üyeleri, bu kez topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları yüzünden evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi.

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Bakın kaç yaşına girdi? Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye - Sayfa 2

Bu olay karşısında duygularına hakim olamaya ünlü oyuncu, sosyal medyadan böyle teşekkür etti: Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana.

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Bakın kaç yaşına girdi? Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye - Sayfa 3

Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini, varını, yoğunu ortaya koyan bir ailem var.

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Bakın kaç yaşına girdi? Oyuncu Bergüzar Korel'i ağlatan hediye - Sayfa 4

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