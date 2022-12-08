Bakın 2022 yılında Google'da en çok neler aranmış! Ben neden... devamı bomba
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Google, 2022'de Türkiye ve dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. “Google’da Yılın Arama Trendleri” raporuyla paylaşılan veriler, yılın genel bir özeti niteliğinde. İşte "Yılın Arama Trendleri 2022" listesi!
Google, 2022'de Türkiye ve dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. “Google’da Yılın Arama Trendleri” raporuyla paylaşılan veriler, yılın genel bir özeti niteliğinde... İşte "Yılın Arama Trendleri 2022" listesi!
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En çok yapılan aramalar:
Dolar/TL
Bayram tatili kaç gün
ÖBA
Bergen
Kedi
214
En çok aratılan isimler:
Icardi
Ece Erken
Şinasi Yüzbaşıoğlu
Mertens
Joao Pedro
314
En çok aratılan kaybettiğimiz isimler:
Ahmet Çalık
Cüneyt Arkın
Fatma Girik
Billur Kalkavan
İlhan İrem
414