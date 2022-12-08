Bakın 2022 yılında Google'da en çok neler aranmış! Ben neden... devamı bomba

Google, 2022'de Türkiye ve dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. “Google’da Yılın Arama Trendleri” raporuyla paylaşılan veriler, yılın genel bir özeti niteliğinde... İşte "Yılın Arama Trendleri 2022" listesi!