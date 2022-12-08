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Bakın 2022 yılında Google'da en çok neler aranmış! Ben neden... devamı bomba

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Bakın 2022 yılında Google'da en çok neler aranmış! Ben neden... devamı bomba

Google, 2022'de Türkiye ve dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. “Google’da Yılın Arama Trendleri” raporuyla paylaşılan veriler, yılın genel bir özeti niteliğinde. İşte "Yılın Arama Trendleri 2022" listesi!

Bakın 2022 yılında Google'da en çok neler aranmış! Ben neden... devamı bomba

Google, 2022'de Türkiye ve dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. “Google’da Yılın Arama Trendleri” raporuyla paylaşılan veriler, yılın genel bir özeti niteliğinde... İşte "Yılın Arama Trendleri 2022" listesi!

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Bakın 2022 yılında Google'da en çok neler aranmış! Ben neden... devamı bomba

En çok yapılan aramalar:
Dolar/TL
Bayram tatili kaç gün
ÖBA
Bergen
Kedi

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Bakın 2022 yılında Google'da en çok neler aranmış! Ben neden... devamı bomba

En çok aratılan isimler:
Icardi
Ece Erken
Şinasi Yüzbaşıoğlu
Mertens
Joao Pedro

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Bakın 2022 yılında Google'da en çok neler aranmış! Ben neden... devamı bomba

En çok aratılan kaybettiğimiz isimler:
Ahmet Çalık
Cüneyt Arkın
Fatma Girik
Billur Kalkavan
İlhan İrem

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