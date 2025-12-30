Bakımevinde yaşamını sürdürüyormuş! Usta sanatçı Tuluğ Çizgen'in son hali...
Ruhsar dizisinde ''Gözüm Abla'', Ayrılsak da Beraberiz'de ise ''Mehveş'' karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Tuluğ Çizgen'in bir bakımevinde yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı. Sanatçının son hali sevenlerini üzdü.
Kartal’da bulunan ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren oyuncu unutkanlık hastalığı ile mücadele ediyor.