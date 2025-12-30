Bakımevinde yaşamını sürdürüyormuş! Usta sanatçı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan 77 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in bakımevinde yaşadığı ortaya çıktı. Bakımevindeki yaşamına dair görüntüler gündeme gelirken, son hali ise oldukça dikkat çekti. Onu görenler tanımakta güçlük çekti.