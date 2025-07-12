Bakanlıktan yeni düzenleme! Çok daha erken emekli olabilecekler

BAKANLIKTAN YENİ DÜZENLEME

Karakaş, yapılan düzenleme ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda ve ancak SSK (4/1-a) kapsamında çalışabilecekleri düzenlenerek sağlık hizmetinin daha etkili ve verimli sunulabilmesine, sağlık hizmet sunumunda fonksiyonel ve organizasyonel bütünlüğün korunmasına ve sağlık hizmet sunumunun yurt genelinde daha dengeli planlanabilmesi öngörülmektedir.