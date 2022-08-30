Bakanlıktan kırtasiye yardımı müjdesi! Kimler, nasıl başvurabilir 1300 lira destek almak için şartlar neler?
Okulların açılmasına kısa bir süre kala velileri ve öğrencileri telaş sardı. Kırtasiye malzemeleri almakta güçlük çekenler iseAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği Kırtasiye Yardımı hakkında araştırmalara başladı. Peki kırtasiye yardımı nedir, başvuru nereden yapılır? 1300 lira kırtasiye yardımına ilişkin detaylara göz atın...
Okulların açılmasına sayılı günler kala aileleri alışveriş telaşı sardı. Çocuklarına defter, kalem, silgi gibi ürünleri almak isteyen ancak maddi durumu yetersiz olan aileler de bakanlık tarafından verilen kırtasiye yardımının detayları merak etmeye başladı.
Haber Global'de yer alan habere göre çocuğu okula giden ailelere, yılda bir kez geri ödemesiz olarak yapılan kırtasiye yardımının tutarı, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için bin 300 lira olarak belirlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları çatısı altında yapılacak.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.