Bakanlık tek tek ifşa etti! Kadınların dikkatine: Kozmetikte korkunç tablo gün yüzüne çıktı!
Türkiye bir yandan depremin yaralarını sararken diğer yandan devletin kurumları halkın sağlığını hiçe sayan sahtecilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), denetlediği 203 kozmetik ürününün 162’sinin teknik düzenlemeye aykırı, 16'sının ise güvensiz olduğunu tespit ederek, üretici firmalara toplam 545 bin 340 TL para cezası verdi. Denetlenen kozmetik ürünlerden sadece 25'inin teknik düzenlemelere uygun olduğu açıklandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine dair raporu kamuoyu ile paylaştı.
Korkunç tabloda halk sağlığını hiçe sayan sahtecilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları reklamlarla sağlığa zararlı ürünleri nasıl sattıkları günyüzüne çıktı.
Denetimler sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz oldukları tespit edilen ürünler imha edilirken üretici firmalara cezai işlem uygulandı.
Binlerce sahte parfüm imha edildi
Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2022 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Bu istikamette öncelikle piyasadaki bildirimsiz ürünlerin tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir.