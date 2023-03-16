Bakanlık tek tek ifşa etti! Kadınların dikkatine: Kozmetikte korkunç tablo gün yüzüne çıktı!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine dair raporu kamuoyu ile paylaştı.