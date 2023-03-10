Bakanlık resmen açıkladı: O salgın patlak verdi! Türkiye'de ilk vaka tespit edildi

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ”Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır” denildi.