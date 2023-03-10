Bakanlık resmen açıkladı: O salgın patlak verdi! Türkiye'de ilk vaka tespit edildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgınının ardından yeni bir salgın patlak verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de tespit edilen yeni tip şap virüsü nedeniyle bazı tedbirler alınırken tüm hayvan nakilleri yasaklandı, hayvan pazarları da kapatıldı. Peki şap hastalığı insanlara bulaşıyor mu, ölümcül bir etkisi var mı? İşte ortaya çıkan yeni tip şap virisü ile ilgili derlediğimiz bilgiler....
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışında tüm hayvan hareketlerini yasaklama kararı aldı.
Söz konusu virüs nedeniyle Denizli, Elazığ ve Kars’ta hayvan pazarları kapatıldı. Tüm veteriner hekimlerin izinleri de iptal edildi. Karar doğrultusunda ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izni de iptal edildi.
Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ”Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır” denildi.
İLK VAKA TESPİT EDİLDİ
Söz konusu virüs nedeniyle ilk vakanın yaşandığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı "Sahada titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir. Halihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dahil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır" dedi.