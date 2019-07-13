Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler

Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler

Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler - Sayfa 1

Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek  vasıtalarıyla ateş altına alındı.

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Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler - Sayfa 2

Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedildi.

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Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler - Sayfa 3
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Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler - Sayfa 4
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