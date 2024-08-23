Bakanlık, maymun çiçeği ile ilgili merak edilen soruları cevapladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz maymun çiçeği (mpox) hastalığı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü de, "M çiçeği salgını kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, M çiçeği (mpox)'ne ilişkin merak edilen bazı soruları ve cevaplarını paylaşırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "M çiçeği salgını kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir." açıklamasında bulundu.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "M çiçeği testi ne zaman yaptırılmalı?", "M çiçeği belirtileri nelerdir?", "M çiçeği belirtileri olan kişi ne yapmalı?", "M çiçeği nasıl tedavi edilir?" gibi merak edilen sorulara yanıt verildi.
Hastalığa ilişkin paylaşılan sorular ve yanıtları şöyle:
M ÇİÇEĞİ NEDİR?
M çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzeyen, nadiren ölümcül olabilen, hayvandan insana bulaşan viral bir hastalıktır. İnsandan insana da bulaşabilmektedir.
M ÇİÇEĞİ TESTİ NE ZAMAN YAPTIRILMALI?
M çiçeği olduklarını düşünen veya M çiçeği olan biriyle yakın temaslı olan kişiler, bir sağlık kuruluşuna danışmalı ve kişiye test yapılıp yapılmamasına doktor tarafından karar verilmeli.