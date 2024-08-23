Bakanlık, maymun çiçeği ile ilgili merak edilen soruları cevapladı

M ÇİÇEĞİ TESTİ NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

M çiçeği olduklarını düşünen veya M çiçeği olan biriyle yakın temaslı olan kişiler, bir sağlık kuruluşuna danışmalı ve kişiye test yapılıp yapılmamasına doktor tarafından karar verilmeli.