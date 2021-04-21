Bakanlık ifşa etti, tüm Türkiye'de yasaklandı! 41 güvensiz maske markası hala satılıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. 41 maske markası “güvensiz ürün” olarak belirlendi.
Güvensiz şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası 'güvensiz ürün' olarak belirlendi. Bakanlık, güvensiz olduğu tespit edilen 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarını Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Milliyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberine göre GÜBİS üzerinden paylaşılan bu maskelerden bazıları internet üzerinden hala satışta.
“EN149 standartlarına uygun 3 panelli 5 katlı solunum koruyucu”
E-ticaret sitesileri üzerinden satılan güvensiz ürünler arasında yer alan D. isimli markaya ait “N95” virüs korumalı maskenin fiyatı 45 TL. Markanın internette satışı yapılan maskenin açıklamasında ise “EN149 standartlarına uygun 3 panelli 5 katlı solunum koruyucu” diye yazıyor. Bir başka maske ise A. isimli firmaya ait. Maske, internet sitesinde 25 tanesi 200 TL’den satışa sunulmuş.
Ürün açıklamasında ne yazıyor
Ürün açıklamasında ise, “Ürünümüz CE EN ayrıca ISO 13485 medikal ürünler ve tıbbi cihaz kalite yönetim belgesine sahip, N95 FFP2 koruma sınıfına sahiptir. Dört katmanlı nanwoven kumaştan üretilmiş olup Avrupa standartlarında 2 katmanlı meltblown içermektedir” ifadeleri yer alıyor.
Güvensiz olduğu belirtildi
Bakanlık denetimlerde bu ürünün “TS EN 149+A1 Standardı’nın ‘Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti’ deneyinden geçememesi nedeniyle güvensiz olduğunu belirtti.