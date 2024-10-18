Bakanlık hileli ürün satan firmaları açıkladı! Tost peyniri, sucuk,yağ... İçine neler katmışlar neler!
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Tarım ve Orman Bakanlığının, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. 17 Ekim tarihli liste uzayıp gidiyor... Listede sucuktan, baharata, kahvaltılık ürünlere kadar pek çok hileli gıda açıklandı.
Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 17 Ekim tarihli listede pek çok ürün yer aldı.
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Bakanlığın yayınladığı listede baharatta yabancı madde, tost peynirinin içinde nişasta tespit edildi.
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İşte son yayınlanan listedeki ürünler ve firmalar...
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