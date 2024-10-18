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Bakanlık hileli ürün satan firmaları açıkladı! Tost peyniri, sucuk,yağ... İçine neler katmışlar neler!

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Bakanlık hileli ürün satan firmaları açıkladı! Tost peyniri, sucuk,yağ... İçine neler katmışlar neler!

Tarım ve Orman Bakanlığının, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. 17 Ekim tarihli liste uzayıp gidiyor... Listede sucuktan, baharata, kahvaltılık ürünlere kadar pek çok hileli gıda açıklandı.

Bakanlık hileli ürün satan firmaları açıkladı! Tost peyniri, sucuk,yağ... İçine neler katmışlar neler!

Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 17 Ekim tarihli listede pek çok ürün yer aldı.

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Bakanlık hileli ürün satan firmaları açıkladı! Tost peyniri, sucuk,yağ... İçine neler katmışlar neler!

Bakanlığın yayınladığı listede baharatta yabancı madde, tost peynirinin içinde nişasta tespit edildi. 

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Bakanlık hileli ürün satan firmaları açıkladı! Tost peyniri, sucuk,yağ... İçine neler katmışlar neler!

İşte son yayınlanan listedeki ürünler ve firmalar...

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Bakanlık hileli ürün satan firmaları açıkladı! Tost peyniri, sucuk,yağ... İçine neler katmışlar neler!
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