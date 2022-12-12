Bakanlık duyurdu! Şartlar belli oldu ödemeler başladı PTT'den alabilirsiniz
İhtiyaç sahibi vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım ödemeleri yapılıyor. Sigortası olmayan ihtiyaç sahibi ailelere, eğitim yardımı için nakit destek veriliyor. Başvurular T.C. Kimlik Kartı ile yapılıyor. Ödemeler annelere PTT aracılığıyla yapılıyor. İşte detaylar...
Bakanlık tarafından verilen eğitim yardımı, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilir. Şartlar ve detaylar, ödemenin verileceği bilginin bulunduğu internet sitesinde yer aldı. Ödemeler her ay için hesaplanır, iki ayda bir yapılır. İşte detaylar...
EĞİTİMDE MADDİ DESTEK
Çocuklu ailelere eğitim desteği sağlanıyor. Destekten yararlanabilmek için öğrencinin bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmaması gerekiyor.
İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan ailelere yapılan yardım başvurusuna 18 yaş üstü aile bireyi başvuru yapabilir.
Eğitim yardımı ödemesi ne zaman kesilir?
Örgün eğitim dışına çıkması,
Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,
Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,
Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
Vefat etmesi,