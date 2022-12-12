Bakanlık duyurdu! Şartlar belli oldu ödemeler başladı PTT'den alabilirsiniz

Bakanlık tarafından verilen eğitim yardımı, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilir. Şartlar ve detaylar, ödemenin verileceği bilginin bulunduğu internet sitesinde yer aldı. Ödemeler her ay için hesaplanır, iki ayda bir yapılır. İşte detaylar...