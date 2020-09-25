Bakanlık devrede! Fox TV'nin yeni dizisi Kimsesizler için inceleme başlatıldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox TV'de yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yaptığı açıklamada "Devletimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber etmektedir. Dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemimiz hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir. " dedi.
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir kanalda yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi. RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Bakanlıktan açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin kimsesiz olmadığı belirtilerek, "Devletimiz ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber etmektedir.
Dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemimiz hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir. Fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadeler kamuoyu vicdanını yaralamıştır. Çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları da dizinin içeriğine dair şikayetlerini çeşitli mecralar aracılığı ile Bakanlığımıza ulaştırmışlardır" denildi.
Dizinin konusunun, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyeceği ve Bakanlık personelini töhmet altında bırakacağı değerlendirilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: