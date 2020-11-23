Bakanlık çok ucuza satışa çıkardı! 43 bin TL'ye bile var
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi ile araç satışına devam ediyor. Otobüsten spor otomobile kadar birçok araç ihale ile satılıyor.
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konan otomobil ve ticari araçların satışını e-ihale sistemiyle gerçekleştiriyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında otomobiller satılıyor. Son zamanlarda klasiklere girecek otomobiller de satışa çıkmaya başladı.
İşte o ilanlar…
2012 model Neoplan otobüs
İhale başlangıç tutarı: 562 bin 500 lira
Satışa esas bedel: 750 bin lira
2010 model Audi Q7
İhale başlangıç tutarı: 450 bin lira
Satışa esas bedel: 600 bin lira
1985 model Pontiac Trans AM
İhale başlangıç bedeli: 405 bin lira
Satışa esas bedel: 540 bin lira