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Bakanlık çok ucuza satışa çıkardı! 43 bin TL'ye bile var

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi ile araç satışına devam ediyor. Otobüsten spor otomobile kadar birçok araç ihale ile satılıyor.

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konan otomobil ve ticari araçların satışını e-ihale sistemiyle gerçekleştiriyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında otomobiller satılıyor. Son zamanlarda klasiklere girecek otomobiller de satışa çıkmaya başladı.

İşte o ilanlar…

19

2012 model Neoplan otobüs

İhale başlangıç tutarı: 562 bin 500 lira

Satışa esas bedel: 750 bin lira

29

2010 model Audi Q7

İhale başlangıç tutarı: 450 bin lira

Satışa esas bedel: 600 bin lira

39

1985 model Pontiac Trans AM

İhale başlangıç bedeli: 405 bin lira

Satışa esas bedel: 540 bin lira

49