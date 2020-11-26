Bakanlık çok ucuza satışa çıkardı! 29 bin TL'ye bile otomobil var
Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan araç listesine yenilerini ekledi. Araçların fiyatları piyasadaki emsallerine göre aşağıda kaldı.
Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Fiyatı 100 bin TL'nin altında bulunan otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor.
İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...
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2008 DACIA LOGAN / İhale fiyatı: 37 bin TL
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2006 HYUNDAI MATRIX /İhale fiyatı: 47.500 TL
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2002 MERCEDES A 140 / İhale fiyatı: 87.000 TL
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