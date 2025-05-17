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Bakanlık bu ürünlerin satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

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Bakanlık bu ürünlerin satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler eklendi. Listede bu kez bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modeli var. Bakanlık o markaları açıkladı. Ürünlerin satışı yasaklandı, toplatılacak.

Bakanlık bu ürünlerin satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeyi sürdürüyor.

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Bakanlık bu ürünlerin satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor - Resim: 2

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modelini ekledi.

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Bakanlık bu ürünlerin satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor - Resim: 3

Bella Maison" marka "Black Oud" oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.

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Bakanlık bu ürünlerin satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor - Resim: 4

Diğer ürün ise bebek kanguru modeli oldu.

"Duux" marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Karara gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi.

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