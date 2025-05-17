Bakanlık bu ürünlerin satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler eklendi. Listede bu kez bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modeli var. Bakanlık o markaları açıkladı. Ürünlerin satışı yasaklandı, toplatılacak.
Ticaret Bakanlığı, yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeyi sürdürüyor.
Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modelini ekledi.
Bella Maison" marka "Black Oud" oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.
Diğer ürün ise bebek kanguru modeli oldu.
"Duux" marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Karara gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi.