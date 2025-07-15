Bakanlar Yerlikaya ve Göktaş, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Yerlikaya ve Göktaş, şehit aileleri ile sohbet etti.