Bakanlar Süleyman Soylu ve Ziya Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı

Bakanlar Soylu ve Selçuk, Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Soylu ve Selçuk, trafik polisleri tarafından 3'üncü sınıf öğrencilerine verilen "Trafik Eğitimi" dersine katıldı.