Bakanlar Süleyman Soylu ve Ziya Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı.
Bakanlar Soylu ve Selçuk, Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Soylu ve Selçuk, trafik polisleri tarafından 3'üncü sınıf öğrencilerine verilen "Trafik Eğitimi" dersine katıldı.
Dersin ardından Soylu ve Selçuk, okulun bahçesine kurulan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile araç parkurunu ziyaret ederek, öğrencilerle trafik kuralları üzerine sohbet etti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İçişleri Bakanlığının "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programının trafik kurallarının içselleştirilmesi ve kurallara uyulması açısında önemli olduğunu söyledi.
Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının programa her türlü desteği verdiğini belirterek, projeye emeği geçen herkese teşekkür etti.