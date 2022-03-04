Bakanlar deprem tatbikatında Mahmut Özer ve Süleyman Soylu çök kapan tutun yaptı

Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası ve 2022 Tatbikat Yılı özelinde Türkiye'nin 81 ilindeki tüm okullarda aynı anda “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.