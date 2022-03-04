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Bakanlar deprem tatbikatında Mahmut Özer ve Süleyman Soylu çök kapan tutun yaptı

Bakanlar deprem tatbikatında Mahmut Özer ve Süleyman Soylu çök kapan tutun yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı

Bakanlar deprem tatbikatında Mahmut Özer ve Süleyman Soylu çök kapan tutun yaptı

Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası ve 2022 Tatbikat Yılı özelinde Türkiye'nin 81 ilindeki tüm okullarda aynı anda “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi. 

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Bakanlar deprem tatbikatında Mahmut Özer ve Süleyman Soylu çök kapan tutun yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu kapsamda Ankara Yenimahalle’deki Haydar Aliyev Ortaokulu’nda öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı yaptı.

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Bakanlar deprem tatbikatında Mahmut Özer ve Süleyman Soylu çök kapan tutun yaptı

Bakanlar tatbikatta öğrencilerle sınıflarda çök-kapan-tutun hareketi yaparak, sirenler eşliğinde okuldan çıktı. 

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Bakanlar deprem tatbikatında Mahmut Özer ve Süleyman Soylu çök kapan tutun yaptı

Sonrasında iki bakan ve katılımcılar Türkiye'nin 81 ilinde tüm okullarda yapılan deprem tatbikatlarını izledi.

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