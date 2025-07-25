Bakan Yumaklı’dan yangın uyarısı: Bu hafta çok kritik
Yaz sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı Türkiye’de, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangını riski de alarm seviyesine çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sıcaklıkların yarından itibaren 10 derece artacağını belirterek, bu haftanın çok riskli olduğunu vurguladı ve vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları çağrısında bulundu.
Yaz sıcaklarının iyiden iyiye kendisini göstermesiyle gün içerisindeki hava sıcaklıkları da rekor düzeylere ulaştı.
Ekstrem sıcaklıkların en büyük risklerinden orman yangını da Türkiye'nin son günlerde mücadele ettiği en önemli konulardan biri.
Meteorolojik uyarılar peş peşe yapılırken, son olarak Bakan Yumaklı'dan da bu hafta için çok kritik bir meteorolojik uyarı geldi.
Yumaklı orman yangınlarında son durumu paylaşırken bu haftanın çok riskli olduğunu kaydederek, sıcaklıkların ülke genelinde yarından itibaren 10 derece artış göstereceğini ifade ederek, vatandaşlara özellikle açık alanda ateş yakmamaları gerektiğini söyledi.