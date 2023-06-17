Bakan Yerlikaya Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi! Sorunları dinledi, çözüm için talimat verdi...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi olan Malatya’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Depremzedelerle bir araya gelerek sorunları dinleyen Bakan Yerlikaya çözüm için talimat verdi. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Cumhuriyet Meydanı’nda Konteyner Çarşı’da yüzünden gülümsemesi, dilinden duası eksik olmayan depremzede vatandaşlarımızla bir aradaydık. Çaylarımızı içtik, sohbet ettik" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’ya gelerek deprem nedeniyle kurulan geçici iş yerleri ve konteyner kenti ziyaret etti.
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Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan geçici iş yerlerini ilk olarak ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada esnafları tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.
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Esnafla sohbet eden Yerlikaya, eksikliklerin de en kısa zamanda çözüleceğini söyledi.
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Bakan Yerlikaya, daha sonra İnönü Üniversitesi karşısında yer alan Teknokent Konteyner Kenti’ni ziyaret etti.
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