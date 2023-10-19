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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 6'sı yerli üretim 23 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 6'sı yerli üretim 23 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi kapsamında 6'sı yerli üretim olmak üzere 23 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 6'sı yerli üretim 23 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 6'sı yerli üretim 23 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından tebliğe ilişkin yaptığı açıklamada, SGK'nin SUT düzenlemesi kapsamında, 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç ve 1 vitamin ilacı olmak üzere 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını kaydetti.

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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 6'sı yerli üretim 23 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Bu ilaçlardan 6'sının yerli üretim olduğunu belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.

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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 6'sı yerli üretim 23 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Geri ödeme listesine alınanlar arasında 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç ve 1 vitamin ilacı bulunuyor

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